Se confirma una dura baja para los loínos a tres días de la definición por el título y ascenso en la Primera B.

Este miércoles se ha confirmado una noticia que complica a Cobreloa para la final por el ascenso en la Primera B, pues no podrá contar con su goleador para la definición contra San Luis de Quillota.

Los loínos han perdido al delantero Gustavo Gotti, quien recibió su octava amonestación el pasado domingo, en el triunfo por 3-0 sobre Deportes Puerto Montt donde anotó el primer gol.

Con ello, el artillero argentino quedó suspendido para el partido decisivo por acumulación de tarjetas amarillas, según las reglas del torneo.

El cuadro minero intentó apelar, pero esta jornada el Tribunal de Penalidades de la ANFP confirmó la sanción de un partido contra el atacante de 33 años, pues también se consideró su reincidencia -anteriormente había cumplido una fecha de castigo al llegar a las cinco tarjetas-.

Cabe recordar que Gotti lleva 24 goles y cinco asistencias en 34 partidos disputados esta temporada, de los cuales 21 tantos corresponden a 28 duelos por la Liga de Ascenso, siendo el máximo anotador de la categoría.

De esta forma, el entrenador Mario Salas tendrá que buscar una alternativa para reempazar a su goleador en el partido más importante del año, que puede significar el título y regreso a Primera División.

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Gustavo Gotti es el goleador de la Liga de Ascenso 2026. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la definición entre Cobreloa y San Luis de Quillota?

La definición de la Primera B se disputará el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, reducto que la ANFP escogió como campo neutral.

Cabe recordar que ambos equipos terminaron la fase regular igualados con 57 puntos, por lo que estiraron la lucha por el ascenso a un partido único.