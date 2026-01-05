Cobreloa trabaja desde ya pensando en lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Loínos’ tienen como gran objetivo el poder conseguir su anhelado retorno a la primera división del fútbol chileno.

Por esto, el conjunto de César Bravo sabe que el mercado de pases es importante para poder conformar un competitivo plantel pensando en el gran objetivo de volver al fútbol de honor en este año.

En las últimas horas, el conjunto ‘Loino’ hizo noticia dentro del mercado y oficializó un nuevo refuerzo para lo que será la temporada 2026, en la que suma a un viejo conocido que pasó por Colo Colo.

Se trata del defensor Felipe Fritz, quien proviene de Deportes Limache y en las últimas horas fue oficializado como nuevo refuerzo de Cobreloa para esta temporada 2026.

Frtiz jugó en el 2025 en Deportes Limache | Foto: Photosport

“Nuevo refuerzo Naranja. Felipe Fritz, es nuevo refuerzo de Cobreloa para la temporada 2026 Fritz ya vistió la camiseta del Zorro en el 2018, y destaca por ser un futbolista que puede jugar por toda la banda izquierda. ¡¡¡Mucho éxito y bienvenido a casa Felipe!!”, indicaron.

De esta forma, Cobreloa suma a un nuevo refuerzo para lo que es su gran objetivo en el año, el que es poder conseguir el anhelado ascenso, el que dejaron escapar en el 2025 ante Deportes Concepción.

En Síntesis