El histórico referente de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, volvió a alzar la voz para referirse al presente de Arturo Vidal en el Cacique. En conversación con RedGol, el campeón de la Copa Libertadores 1991 destacó el liderazgo y la influencia del “King” dentro del plantel albo, más allá de la jineta.

En primera instancia, el ídolo del Eterno Campeón manifestó que: “Arturo es inteligente. Se ha dado cuenta que debe sumar de donde le toque. El DT lo puso de titular, dándole confianza, en un puesto donde no venía jugando”.

El ex delantero también valoró el rendimiento reciente del mediocampista, enfatizando su compromiso táctico y colectivo. Bajo esa misma línea, el 7 del Pueblo indicó que: “En los últimos dos partidos demostró que cumple en la medida que el equipo esté ordenado”.

Marcelo Barticciotto destaca el liderazgo de Arturo Vidal en la cancha pese a no portar la jineta de capitán (Foto: Photosport)

Consultado sobre la capitanía del Rey y la relevancia de portar la cinta, el ex seleccionado fue claro en bajarle el perfil al debate. Para él, el liderazgo de Vidal trasciende cualquier símbolo formal dentro del campo de juego.

En ese sentido, el campeón continental sostuvo que: “Le resto importancia. Hay capitanes sin jineta, su trayectoria lo avala para eso y lo ven de otra forma sus compañeros”. Una frase que refleja la ascendencia natural que, según Barticciotto, tiene Vidal en el camarín.

Lejos de centrar la discusión en la cinta, el ex atacante profundizó en la jerarquía del mediocampista dentro del plantel. Para Barti, el liderazgo no pasa por un brazalete, sino por la influencia diaria y el respeto ganado en la cancha y en el vestuario.

Para finalizar, Barticciotto remarcó que: “Vidal no necesita la cinta de capitán para demostrar que está por encima del resto. No es que deba demostrarlo, es lo que sienten los compañeros”. Así, el ídolo albo dejó en claro que, a su juicio, el “King” ejerce su rol de referente con o sin distintivo en el brazo.

DATOS CLAVE

Marcelo Barticciotto destacó el liderazgo y la inteligencia de Arturo Vidal en Colo Colo.

El referente albo afirmó que Vidal no necesita la jineta para ejercer su capitanía.