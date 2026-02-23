El Monstruo del Festival de Viña cobró su primera víctima en la Ciudad Jardín. Este lunes, y tras una campaña para el olvido, se terminó el ciclo de Javier Torrente en la banca de Everton de Viña del Mar tras la derrota ante Audax Italiano por la Fecha 4 de la Liga de Primera.

Según se dio a conocer en las últimas horas, el técnico argentino dejó de ser el entrenador del conjunto ‘Ruletero’ luego de ser despedido por el Grupo Pachuca por sus paupérrimos números en el arranque del torneo.

Se acabó el tercer ciclo de Javier Torrente en Viña del Mar (Photosport)

Asimismo, será la dupla técnica de Julio Barroso y Gustavo Dalsasso asumirán de manera interina el plantel ‘Oro y Cielo’, que este fin de semana visitará a la Universidad de Concepción en Collao.

En su tercer periodo al mando de Everton, Javier Torrente apenas logró un 13% de rendimiento con tan solo un triunfo, un empate y ocho derrotas en un total de 10 partidos.

Actualmente, el elenco viñamarino suma cuatro derrotas consecutivas con ningún gol a favor y siete en contra, lo que lo hunde en el último lugar de la tabla de posiciones.

