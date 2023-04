Un equipo alternativo paró Gustavo Quinteros en el partido de Colo Colo frente a Santiago City, por los octavos de final de la Copa Chile, ya que el Cacique venía de un largo viaje desde Colombia por la Copa Libertadores.

Por esto, muchos juveniles aprovecharon su oportunidad para ser titulares en el equipo albo en el Estadio Monumental, como es el caso del uruguayo de 21 años Alan Saldivia.

Con la número 4 en su espalda, el charrúa debutó oficialmente con la camiseta de Colo Colo, y no ocultó su felicidad en diálogo con el sitio Dale Albo: "Para mí fue muy bonito. Es algo que esperaba desde hace mucho tiempo. Trabajé para esto, me sentí muy bien y ojalá tener más oportunidades como esta".

Sobre el jugar 90 minutos con la camiseta alba en Pedrero, el defensa central expresó que "es algo hermoso, yo siempre miraba los partidos desde arriba desde hace un año y tres meses. Hoy me tocó y fue hermoso para mí, fue algo especial. Es lindo sentirse con toda esa gente que te esté alentando todo el tiempo".

Alan Saldivia debutó este 9 de abril de manera oficial con la camiseta de Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

Reveló al medio que trabajó mucho para ganarse una convocatoria, y más aún una titularidad: "Se trabajó. Muchas veces me tocó estar en los 20 citados, pero después no me quedaba fuera de la lista. Hubo ocasiones en los que uno debe ser fuerte porque el fútbol es así y hay que estar preparado para cuando te toque. Me sentí muy bien en la cancha", cerró Saldivia.

Por ahora el futbolista deberá seguir esperando tener más oportunidades, ya que utiliza cupo de extranjero pese a formar parte de las juveniles de Colo Colo. Seguramente las tenga, ya que Colo Colo disputa esta temporada Copa Libertadores, Copa Chile y el Campeonato Nacional.