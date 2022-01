El ex centrocampista de la Selección de Ecuador tuvo palabras para el Pibe y dio las razones del porqué Colo Colo no aceptó las ofertas del cuadro mexicano.

Los hinchas de Colo Colo recibieron una gran noticia durante este lunes 17 de enero y es que el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, comunicó a través de las redes sociales del club que el jugador Pablo Solarí se mantendrá en el club para disputar la Copa Libertadores.

"Se ha propuesto al directorio de Blanco y Negro el declarar intransferible a nuestro jugador Pablo Solari, mientras Colo Colo esté jugando Copa Libertadores de América. Esta propuesta ha sido aprobada", fueron las palabras de Valladares.

Esta noticia tuvo una gran repercusión en México y más especificamente en el América. Y es que Las Aguilas querían sí o sí al delantero argentino y habían realizado dos ofertas por el ex Talleres de Córdoba, siendo ambas rechazadas por el directorio de los albos.

Uno de los históricos jugadores que han pasado por la Liga MX es el ecuatoriano Alex Aguinaga, quien se refirió en Fox Sports México sobre la fallida operación de uno de los clubes más importantes de México por el Pibe Solari.

"Creo que por el tema de la Copa Libertadores, piensan que puede haber más dinero, porque si no pensaran que habría una opción de ganar más, ya lo hubieran vendido", aseguró uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano.

"Cuatro millones (de dólares) me parece una muy buena cantidad de dinero, quizás no lo que se podía hablar, hablaron de cinco a un inicio, pero cuatro no eran malos", agregó el actual comentarista en la cadena televisiva Fox Sports Méxic

"Calculan de que va a hacer una muy buena Copa Libertadores y va a tener un mercado mucho mayor", sentenció el ex Necaxa.