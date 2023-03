Colo Colo ya sabe a los rivales que tendrá que enfrentar en la Copa Libertadores de América, donde quedó junto a Boca Juniors, Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela en el Grupo F.

El Cacique debutará frente al cuadro colombiano en calidad de visitante, para después recibir a Monagas y Boca Juniors. Tras eso, deberá viajar a Venezuela, Buenos Aires y cerrar todo frente a los cafetaleros en Santiago.

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, analizó el sorteo en diálogo con ESPN, donde aseguró que “Todos los grupos son difíciles en Copa Libertadores y todos los rivales, no hay que menospreciar a nadie”.

Colo Colo se alista para su estreno continental. | Foto: Agencia UNO

“Estamos encantados de tener este desafío y entusiasmados de que empiece luego, además de reeditar nuestros partidos con Boca Juniors del 91, va estar muy entretenido el grupo”, dijo sobre el duelo ante los xeneises.

“Es el segundo mayor ganador de Copa Libertadores, es un gran desafío, pero a nosotros nos gustan los desafíos. Colo Colo tiene que jugar de igual a igual con todos en Sudamérica y estamos entusiasmados de que vengan los rivales y que empiece luego el grupo para disfrutar de buenos partidos”, complementó.

Mandamás albo asegura que no le ha seguido el rastro al equipo argentino, pero es cauto igual: “No le he seguido mucho, pero Boca siempre va ser difícil y en partidos internacionales saca a relucir su garra así que no hay que confiarse”.

A falta de confirmación oficial por parte de la CONMEBOL sobre el día y hora exacto, los albos debutarán la próxima semana en Colombia por el torneo más importante de este lado del continente.