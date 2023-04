El ex jugador, Álvaro Ormeño hizo un rotundo análisis a lo que son las aspiraciones de los canteranos de Colo Colo, en la que dejó un potente mensaje

La sangre joven de Colo Colo en estos últimos partidos ha tomado un gran protagonismo dentro del esquema nuevo que maneja Gustavo Quinteros, en el que dentro de lo que fue el debut por la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira, jóvenes valores como Jeyson Rojas, Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro y Damián Pizarro fueron protagonistas de dicho compromiso.

Analizando lo que ha sido el golpe de estos jugadores dentro del plantel de Colo Colo, el ex jugador de los ‘Albos’, Álvaro Ormeño conversó con Dsports y tuvo palabras para lo que ha sido su rendimiento, comenzando en sus alabanzas por Damián Pizarro, a quien observó desde que arribó al fútbol joven.

"Estamos muy sorprendidos con Damián Pizarro desde que llegó. Tiene un buen físico, potencia y habilidad. Se hablaba que no tenía buen comportamiento, pero con nosotros ha sido súper amable y educado, le tenemos todos mucho cariño", comenzó declarando Ormeño.

Por otro de los jóvenes jugadores que el ex lateral de los ‘Albos’ habló fue por Jeyson Rojas, a quien lo destacó a pesar de que no está jugando en un puesto que no reconoce al 100%, declarando que hizo un gran encuentro ante Deportivo Pereira.

Pizarro ha tomado protagonismo en Colo Colo | Foto: Photosport

"Jeyson naturalmente no es lateral y tampoco ha tenido la posibilidad de demostrar por más partidos. Salvo la jugada del gol, encuentro que jugó un buen partido”, explicó en Dsports.

Finalmente, Ormeño en su labor de trabajador en el fútbol joven de Colo Colo, señaló que hay un importante problema con los canteranos del ‘Popular’, quienes hoy no tienen como principal prioridad enlazar una buena carrera con el club, sino que su gran objetivo es jugar fuera del país.

"Nosotros tratamos de entregarle identidad a los chicos, hoy piensan en salir más rápido al extranjero y pierden el hambre de ser ídolos en Colo Colo”, cerró.