Se acabó la temporada 2024 y lo hicieron coronándolo con la Copa Chile. Sin embargo y pese al buen año, existen jugadores que no llenaron el paladar como se esperaba.

Uno de ellos fue el atacante, Luciano Pons. El argentino, no estuvo a la altura de un refuerzo y más aún, solicitado por el propio técnico, Gustavo Álvarez. De todos modos, se mostró feliz por el termino de la competencia obteniendo el mencionado trofeo.

“Coronar este año con un campeonato era algo muy lindo, algo que queríamos hacer y lo pudimos hacer. Sí, queríamos también la liga, pero no pudimos. Cometimos errores durante todo el año y por eso, no pudimos ser campeones”, afirmó Pons.

De paso, El Albañil, también evaluó su temporada en los azules. “Creo que el segundo semestre más que nada no me ha tocado jugar mucho. Pero, siempre estuve a disposición, entrené al máximo y era de los que tiraba para adelante para que al club le vaya bien, pero no fue un año como el que yo esperaba”, sostuvo.

De todos modos, sorprendió con su análisis final. “Me han tocado minutos en partidos muy claves, me ha tocado hacer goles importantes como ha sido el de semifinales. Lastimosamente no pude convertir ante Everton, pero creo que he hecho bien las cosas cuando me ha tocado”, enfatizó el trasandino.

Pons y su futuro: “Nos sentaremos a hablar”

Producto de su nivel, desde luego genera discordancia si será de los que seguirán en el año 2025, que pese a tener vínculo contractual, no dejó buena sensación. Es más, el propio trasandino reconoce que habrá diálogo tras las vacaciones.

“Sigo con contrato, tenemos que ver cómo ocurre con lo de las vacaciones y después con la vuelta y ahí nos sentaremos a hablar si seguimos o no”, apuntó el delantero azul.

¿Le gustaría seguir? “Sí, ¿Quién no se quisiera quedar en un club tan grande y hermoso como es la U? Pero, es un club grande y siempre hay que estar preparado. Todo lo verá el cuerpo técnico, yo siempre me brindé al máximo. Veremos cómo sigue”, cerró Pons.