Colo Colo se enfoca para lo que es la temporada 2023, en la cual ha tenido que lidiar con varias complicaciones en lo que es la estructuración de su equipo y esto debido a las partidas ‘inesperadas’ que ha sufrido la plantilla con la inminente partida de Gabriel Suazo y las ya consumadas salidas de Óscar Opazo y Gabriel Costa.

El ‘Torta’ Opazo es uno de los jugadores que deja el ‘Cacique’ y arregla sus maletas para subirse al avión que lo llevará a su próximo destino, el cual será defender la camiseta de Racing Club de Argentina y que antes de aquello, se despidió de Colo Colo con un largo y emotivo texto en sus redes sociales.

“Así es como quiero describir mi paso por Colo Colo. Es inevitable no tener sentimientos encontrados al despedirme de ustedes. Han sido hermosos años de carrera en donde he podido cumplir un sueño de infancia junto con el de toda mi familia. Me llena de orgullo poder decir que juntos logramos 7 títulos valiosos en todo este tiempo”, partió señalando Opazo.

Luego de esto, el lateral nacional tuvo palabras para cada persona que integraba el día a día de Colo Colo, a quienes agradeció por todo el cariño y ayuda que recibió dentro de su estancia en el ‘Popular’, la cual considera como su segunda familia.

Opazo partirá a Racing Club de Argentina | Foto: Agencia Uno

“Quiero expresar todo mi agradecimiento a cada una de las personas que fueron fundamentales en mi adaptación, desarrollo y crecimiento durante todos estos años... cancheros, área médica, todos los cuerpos técnicos que me dirigieron, tías del aseo/lavandería, personal de la cocina que significan mucho para nosotros en el día a día. utileros, mis compañeros/amigos que fueron mi segunda familia en todos estos años”, detalló.

“Por último a todo el pueblo Colocolino que me entregó su apoyo desde el primer día. Me llevo los mejores recuerdos y un tremendo cariño recíproco que jamás imaginé”, alabó a los hinchas.

Finalmente, Opazo termino en sus líneas de despedida agradeciendo de manera eterna a Colo Colo por darle el gran privilegio de defender sus colores y de poder haberse ido cumpliendo el objetivo de lograr la estrella 33.

“Quiero que sepan que mi compromiso y respeto hacia esta camiseta estuvo desde el primer día, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada triunfo y sobretodo en cada momento adverso. Si me daban a elegir el cómo tenía que ser mi despedida del cacique créanme que hubiese elegido esta manera. "siendo campeón de una esquiva y tan anhelada estrella 33”. ¡Gracias Colo Colo por darme el privilegio de ser parte de tu inmensa historia! Los quiero mucho a todos!!”, cerró.

ver también Periodista argentino revela el delantero que fue ofrecido a Colo Colo

De esta forma, Óscar Opazo ya confirma su salida de Colo Colo y en los próximos días se encumbrará a su nuevo desafío, el cual será defender los colores de Racing, club por el cual firmará un contrato por los próximos tres años.