Hablar de Arturo Vidal no solamente es hablar del jugador chileno con más títulos en la historia, sino que también de un emblema que salió de la cantera de Colo Colo y que ha dejado huella en todos los equipos donde ha estado.

El formado en el Cacique, actualmente, atraviesa por un buen momento en el Flamengo de Brasil, donde marcó el fin de semana pasado y mañana afrontará la ida de las semifinales de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield en Argentina.

En entrevista con el canal oficial de la Copa Libertadores, Arturo Vidal manifestó las ganas que tiene de volver a vestirse de blanco con el indio en el pecho, pese a que no tiene mayor claridad de cuándo lo hará.

El King está contento en el Mengao. | Foto: Getty Images

Consultado por su vuelta a Colo Colo, afirmó que “Sí, sí. No sé cuándo, eso no lo tengo claro. Estoy muy feliz acá en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá disfrutando esto que estoy viviendo, ganando títulos -porque a eso vine- y después claramente me gustaría volver a Colo Colo”.

Al King le preguntaron qué significa el conjunto albo, y no dudó: “Mucho, mucho. Es el que me abrió las puertas, el que me enseñó lo que soy profesionalmente. Empecé a los 12 y salí a los 19 hecho con la mentalidad de que Colo Colo, para estar ahí y ser profesional, tienes que ser muy fuerte de mente y un ganador, si no, no puedes ser futbolista”.

ver también VIDEO | Hinchas de Tigre tratan a Solari de chileno y lo tapan a insultos

¿Pega la vuelta? Solo el tiempo dirá si Arturo Vidal, una vez finalizado su contrato con el Flamengo, decide ponerle punto final a su carrera con Colo Colo, el club que lo vio nacer y con el cual ganó un tricampeonato.