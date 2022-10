Gustavo Quinteros es uno de los entrenadores del fútbol chileno más cotizados por el mercado extranjero. Su buen andar en Colo Colo ha despertado el intererés de varios clubes, uno de ellos Independiente de Avellaneda y desde Argentina esperan que el ex seleccionador de Bolivia pueda destrabar su cláusula de salida con el Cacique, para así poder negociar de forma más tranquila.

Recordar que el estratega de 57 años tiene contrato vigente con el Popular y se renueva automáticamente en caso de ser campeón del balompié nacional, pero tiene una clásula de salida que bordea los 400 mil dólares.

Pablo Cavallero, asesor deportivo del club de Avellaneda, conversó con el programa Puede Pasar de D Sports Radio sobre la posibilidad de tener al adiestrador para la próxima temporada.

"Los nombres están. Algunos se hicieron público, otro no. Los que no porque están en cargos y hay que esperar que terminen los torneos. Una vez que tengamos todo sobre la mesa empezar con los directivos a delinear el futuro del club", comenzó diciendo el ex guardameta trasandino.

"Gustavo Quinteros es uno de los nombres que surgieron, que hay caminado por las redes y algunos medios, pero hay otros que no se nombran y también tienen posibilidades. Alguno está trabajando y esperemos que se corte el campeonato", agregó.

"Independiente es un equipo grande y en el que todo técnico quiere trabajar. Un equipo con mucha historia que si andas bien sabes lo que puedes generar. Eso en el fútbol mueve mucho", sentenció.