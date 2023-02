Los rumores de que Claudio Bravo tendría entrampada su renovación con el Real Betis en España generaron la palabra de Julio Rodríguez, formador del ex Colo Colo quien apura al Cacique para que se mueva para fichar al arquero de La Roja.

Crecen los rumores en España de que la renovación de Claudio Bravo con el Real Betis se ve cada vez más lejana ya que el portero formado en Colo Colo no ha cumplido con la cantidad mínima de partidos para su renovación automática y ha perdido terreno en el equipo de Mauricio Pellegrini.

Esta situación abrió los ojos de Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo y amigo de por vida del arquero de La Roja, quien le pide a gritos a Colo Colo que deje todo tirado y vaya en busca del aún portero del Betis.

“Esta es la última oportunidad de Colo Colo, es ahora o nunca me da la impresión. Si no lo hacen ahora, ya no tendrán chances, eso es lo que yo siento”, dijo en diálogo exclusivo con Bolavip Chile.

Rodríguez añade que “Sería bueno no solo para Colo Colo, sino que, para el fútbol chileno, para los jóvenes que les gusta el fútbol y el puesto de arquero. Es motivante para los chicos que quieran aprender a jugar al arco y estoy seguro que sería una gran notica para los colocolinos”.

El formador del portero le deja un potente consejo al Cacique y su dirigencia: “No esperen a que otras personas lo hagan o intervengan otros entes, lo tienen que hacer ahora y lo antes posible porque conociendo a Claudio debe tener otras ofertas para seguir jugando en Europa y el esfuerzo lo tiene que hacer Colo Colo”.

¿Se dará la vuelta de Claudio Bravo a Colo Colo? Lo concreto es que su irregular situación en España podría propiciar una salida del portero y, en esa línea, el Cacique aparece como una opción real si se considera que Brayan Cortés también busca dar el gran salto de su carrera hacia Europa y podría dejar ‘vacante’ el puesto de arquero titular.