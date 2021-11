Marcelo Barticciotto no hay duda que es uno de los máximos ídolos de Colo Colo. El ex delantero albo se ganó el cariño del pueblo colocolino tras su paso por Macul y eso le valió estar dentro de aquel setro.

Sin embargo, hay hecho que siempre se recuerda y que afectó de manera directa a 'Barti'. La recordada agresión que sufrió en el Estadio Monumental, la cual fue un momento donde el actual comentarista de radio y televisión postuló a la vicepresidencia del club.

"Fue un momento muy desagradable, porque no me lo esperaba, pero para aclararlo corto y no voy a andar dándome tantas vueltas. Yo sabía que esa gente no era hincha de Colo Colo, sino que estaban ahí por intereses y en definitiva estaban mandados también", comenzó diciendo el ex '7' albo en ESPN F90 Chile.

"Me afectó por el momento, pero después lo entendí porque dije. 'Bueno, no eran hinchas de Colo Colo', porque muchos de repente dicen. 'Él es tan colocolino y te agredieron los hinchas'. Y no fue así, los hinchas no me agredieron", agregó.

El ex futbolista fue parte de una de las candidaturas de aquel momento. Al argentino le ofrecieron ser parte de aquella lista y él no dudó para ayudar a la institución.

"Yo postulé para ser vicepresidente, porque no podía ser presidente del club. De presidente iba (Luis) Maluenda. Estaba la idea de un proyecto para el tema del Club Social y los chicos que ahora están presidiendo a Colo Colo, que era 'Colo Colo de Todos', me dijeron que si encabezaba esta lista y bueno lo hice.

Por otro lado, reconoció que hubo personas que realizaron manipulaciones en las votaciones y que el altercado ocurrió en el día en que fueron a realizar la inscripción de la nota.

"En ese momento, había gente dentro del club que manipuló los votos, apareció gente que no tenía que votar y lo hizo. No fue tanto la agresión, fue como raro. Habían varios. Fue cuando fuimos a inscribir la lista y ahí fue donde me pasó", declaró.

Finalmente, en el programa fue consultado por Jorge Valdivia, quien le preguntó si sabía los que gestaron este mal episodio. Además, reconoció que luego le pidieron disculpas. "Sí, no de Colo Colo, sino que de Blanco y Negro. En ese momento estaban ellos, fue en los pasillos. Quienes me agredieron comandaban en ese momento la Garra Blanca y tenían una muy buena relación con los que estaban en el club", comentó.

"Después me pidieron disculpas y yo los disculpé. Me escribieron y que supuestamente alguien se salió de control, que la idea no era de golpearme o agredirme. Y bueno, listo. Ya pasó, ya está", cerró.