Colo Colo sigue intensificando la búsqueda de refuerzos para que el técnico Fernando Ortiz arranque con todo la pretemporada de cara al 2026, donde los albos no tendrán competencia internacional y sólo lucharán en los tres frentes del fútbol chileno: Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

El pasado viernes, el Cacique presentó a su primer refuerzo: el lateral Matías Fernández Cordero, quien llegará a ocupar la plaza que dejó Mauricio Isla. Con la llegada del porteño, la dirigencia de Blanco y Negro sigue avanzando en los jugadores que solicitó Fernando Ortiz.

Sin embargo, las cosas no estarían resultando como todos esperaban en Macul. Y es que cuando todo parecía indicar que el defensa Nicolás Díaz ficharía en el Monumental, los planes de Pablo Guede, quien recién fichó en Alianza Lima, estropearon todos los planes.

Y es que el jugador formado en Palestino y hermano del defensa de River Plate, Paulo Díaz, tendría todo acordado para recalar en el conjunto peruano. “Nicolás Díaz se aproxima a Alianza Lima. Negociaciones avanzadas para el préstamo del jugador. Pronto a cerrarse”, señaló en X el reportero Gerson Cuba.

Todo mal para Colo Colo que al parecer no podrá fichar a Díaz y a Matías Catalán, dos prioridades para el ‘Tano’ Ortiz para el proyecto 2026. Sin embargo, estos dos portazos al Cacique no serían los únicos.

Y es que el uruguayo Joaquín Sosa, quien está a préstamo en Independiente de Santa Fe desde Bologna, estaba a punto de convertirse en el segundo refuerzo albo, sin embargo todo estaría a punto de caerse.

Según informó el VBar Caracol, el propio DT del conjunto colombiano, Pablo Repetto, estaría interviniendo para que el jugador siga en el club. “Pablo Repetto NO está convencido de la salida de Joaquín Sosa de Santa Fe. El entrenador uruguayo analiza la continuidad del defensor en el equipo ‘cardenal’”, afirmaron.

Con este panorama, la reunión de directorio de Blanco y Negro, del próximo 23 de diciembre, será clave para definir el camino que tomarán las negociaciones de cara al 2026. Por ahora, un sólo refuerzo ha llegado a Macul.

