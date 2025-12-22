Este lunes 22 de diciembre el fútbol chileno perdió a una destacada figura, quien se transformó en ídolo de Everton, que también vistió las camisetas de Colo Colo, Palestino y Coquimbo Unido en el medio nacional.

Se trata del arquero Jorge Cortés, quien falleció en la madrugada a los 60 años, luego de sufrir un infarto al corazón que lo tuvo internado por seis días en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

El martes 16 de diciembre el exfutbolista fue hospitalizado a raíz del infarto, pero luego de casi una semana luchando por su vida, murió por las secuelas y complicaciones neurológicas del mismo.

Su hijo, Cristian Cortés Medina, fue quien dio a conocer el deceso a través de un comunicado en redes sociales, donde en los días anteriores había estado actualizando el estado de salud de su padre.

“Tras una batalla de recuperación por las secuelas de un infarto cardíaco, hoy lunes 22 de diciembre, a las 5 de la mañana, falleció mi padre, Jorge Armando Cortés Villagrán”, comunicó.

“En sus últimos días su estado fue crítico y, durante las últimas horas, el deterioro progresivo de sus funciones vitales lo llevó a dejar de responder. Confío en que todo llegó a su tiempo y que se hizo lo imposible para mantenerlo con vida”, continuó.

También quiso agradecer por los esfuerzos y la dedicación del equipo médico que estuvo a cargo de Jorge Cortés: “En nombre de nuestra familia, quisiera dar las gracias al equipo médico del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, quienes se encargaron de cuidar a mi padre. También agradecer a las tantas personas, amigos y cercanos a nuestra familia, que se acercaron a nosotros con cariño, contención y fe”.

La trayectoria de Jorge Cortés

Cabe recordar que Jorge Cortés brilló en Everton 1984 y 1991, luego en 1994, disputando un total de 298 partidos oficiales, siendo el arquero con más actuaciones en la historia del elenco viñamarino. En 1985 fue subcampeón de Primera División con los Ruleteros.

En 1992 tuvo un breve paso por Coquimbo Unido y luego recaló en el Colo Colo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores, donde fue el tercer golero detrás de Daniel Morón y Marcelo Ramírez.

En 1993 defendió el arco de Palestino y en 1995 el de Regional Atacama. Luego dio el salto al fútbol mexicano, donde jugó en el Real Sociedad Deportiva de Zacatecas (1995-1996), Guerreros de Acapulco (1996-1997) y Club Deportivo Irapuato (1997-1998).

Jorge Cortés en su época de oro en Everton.

En síntesis