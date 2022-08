Benjamín Vicuña dejó la grande en Argentina y realizó una dura confesión: "Me cambié a Colo Colo, porque la Católica era segundón"

Benjamín Vicuña está asentado hace varios años en Argentina, donde se vive y respira fútbol a cada segundo. El actor de cine y televisión es reconocido hincha de Colo Colo, aunque hoy en la Radio Urbana Play de Buenos Aires entregó más detalles sobre su pasión por la redonda. El Benja, quien varias veces ha posado con la camiseta del Cacique, deslizó que su primer amor en la cancha fue la Universidad Católica, aunque tomó una decisión.

La Copa Libertadores de 1991 fue un antes y un después para Vicuña, ya que ahí él eligió sus colores y dejó en claro que no quería seguir adelante con la herencia de la Universidad Católica impuesta por su padre cuando él actor era pequeño.

"Me cambié de equipo de fútbol. Podría decir cualquier otra cosa (...) Heredé un equipo de fútbol que no era el mío. Se llamaba Universidad Católica, es un tema cargar con un equipo que digámoslo, acá me van a matar los chilenos, pero era segundón. Siempre sale segundo, es una especie de karma", explicó Vicuña en la emisora.

Además, Vicuña también entregó detalles sobre su pasión por Colo Colo y cómo se dejó conquistar con el cuadro de Macul.

"Me pasó una cosa maravillosa, estaba viendo por televisión cuando salimos campeones de la Libertadores en el 91 con Boca. Hace 30 años me cambié de equipo, me ví saltando, gritando, ya está y soy de Colo Colo".