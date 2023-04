Cuando Boca Juniors comenzó a buscar entrenador, la prensa de Argentina puso sobre la mesa el nombre de Claudio Borghi para ser el nuevo técnico del equipo Xeneize, donde aludían a su cercanía con Juan Román Riquelme.

Si bien esto no prosperó, una vez que firmó Jorge Almirón, quedó en el aire la situación del Bichi y su acercamiento al club que ya dirigió en una oportunidad.

ver también Acercan el nombre de Claudio Borghi nuevamente a Boca Juniors

Por lo mismo, en conversación con Bolavip, Borghi aclara la situación, porque incluso estuvo en su país por esos días.

"No, no. Yo fui a Argentina por motivos personales, me quedé más por un problema de salud. No vi a Riquelme, porque estaba en España, jugando por el aniversario del Villarreal, así que no estaba en Buenos Aires", comenta Borghi.

En ese sentido deja en claro que, pese a la relación que tienen, jamás hubo un acercamiento directo sobre el tema.

"Normalmente chateamos, hablamos por teléfono un poco, pero no es que tenga un contacto directo, pero no aprovecharía la amistad por algo laboral", precisa.

Homenaje

En su viaje a su país, Borghi aprovechó de ver la remodelada tribuna que lleva su nombre en la cancha de Argentinos Juniors, algo que lo llena de alegría.

"Hace muchos años que está ese nombre, lo que pasa que ahora está visible. Está entre las dos bancas suplentes y no se veía mucho. Ahora toda es platea es nueva, lo llamativo es que sacaron los alambrados que había entre los jugadores y los espectadores", comenzó destacando.

"Parece cancha de fútbol inglés, con una cancha que está muy bien cuidada, pintada elegante, me sorprendió hasta los baños. Fuimos con mi mujer a ver la tribuna, además del museo para ver la historia. Están mis pasajes de avión en una aerolínea brasileña a Japón. Son cosas que la gente va donando, es un paseo precioso. Habla de la historia de Argentinos Juniors y del barrio", detalló.