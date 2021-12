El ex jugador reveló que el delantero peruano será el próximo refuerzo del Cacique para el 2022.

Patricio Yáñez entregó la información sobre el próximo refuerzo de Colo Colo. Este martes durante el programa ESPNF90 Chile, dijo que el delantero Paolo Guerrero llegará al equipo de Gustavo Quinteros. El jugador de 37 años está casi confirmado, según lo asegurado por el ex jugador del Cacique.

De ser así, una noticia que tendría que ser confirmada o denegada por gente del cuadro colocolino en las próximas horas. Por su parte, Yáñez dijo que el ámbito económico está listo y otro factor, como es el período que el futbolista estará en nuestro país.

"Vamos a ver qué pasa, pero la situación de adentro de Colo Colo me dice que una firma, están todos los temas muy atados, tiempo y duración del contrato. No me dicen cuánto, los temas económicos completamente cerrados. Que tendría que estar acá el próximo lunes. Es seleccionado, ¿Lo puedo decir? la información que tengo es Paolo Guerrero", expresó el comentarista.

El último club de Guerrero fue Internacional de Porto Alegre, donde estuvo tres años (2018 a 2021). Sin embargo, hoy se encuentra sin club tras rescindir contrato con los brasileños para dedicarse a mejorar una lesión en una de sus rodillas.

Por el momento, el elenco colocolino se prepara para comenzar la pretemporada en Argentina, la cual parte durante la próxima semana.