Colo Colo tiene todo listo para el desafío de mañana frente a Unión Española en el Estadio Monumental. El técnico Gustavo Quinteros, en la previa del partido ante la Furia Roja, habló sobre varios temas y uno de ellos es el capítulo con Luciano Arriagada. El joven delantero hace varias semanas no es considerado en el Cacique, luego de no renovar contrato con Blanco y Negro y decidir que su futuro está en el Athlético Paranaense de Brasil.

Hace algunas semanas, Arriagada deslizó en una entrevista con ESPN que "la relación tampoco es que sea muy cercana, pero respeto sus decisiones. La verdad sabría el por qué no me ha ocupado siendo que he sido seleccionado".

Durante todo este tiempo, Arriagada, en el Campeonato Nacional, solo tiene un total de 27 minutos ante Huachipato y 26' en la Copa Chile frente a Deportes Temuco. Sin duda, el jugador pasó de ser la nueva figura a ser completamente dejado en el olvido.

"Lo de Arriagada no viene entrenando normal, no tengo el tiempo exacto, mes y medio y puede ser, que él no viene entrenando normal. Por eso no está a disposición. Hoy no entrenó tampoco", dijo Quinteros y cerró el tema ahí.

Luciano Arriagada pasó de figura promisoria a ser borrado del mapa en Colo Colo (Agencia Uno)

Arriagada sabe que su situación en Colo Colo es de marcar el paso hasta que su contrato expire definitivamente en enero de 2023. Quinteros dejó en claro que Lucero es su jugador número uno en el ataque y que en esa posición, el técnico del albo tiene considerado a otro delantero.

"En este libro de pases no pudimos incorporar a otro delantero. Usamos a Marcos Bolados ahí que lo hace bien (...) Tenemos que reemplazar cuando no está Lucero tal vez con Costa o Bolados", agregó.