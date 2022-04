Colo Colo vivió una gran jornada en lo que era la segunda fecha del Grupo F por la Copa Libertadores, en donde el Cacique se hizo respetar en la Ruca y venció por 2-1 a Alianza Lima, quedando como líder junto a River Plate.

Tras esta gran victoria conseguida, el portero de los Albos Brayan Cortés dialogó con Radio Agricultura y se refirió a lo que fue el partido ante el conjunto de los Íntimos, en donde partió revelando que el gran trabajo realizado en la pretemporada ha dado buenos resultados.

“Se nos crearon muchas ocasiones, que por ahí fueron unas dos o tres palos que tuvimos y no aprovechamos esa oportunidad. Nos hemos sentido super bien, hemos trabajado durante toda la semana, desde la pretemporada que estamos trabajando muy bien. Ya sabemos nuestra idea de juego, estamos con una personalidad distinta y creo que ese es el estilo de juego que nosotros queremos. Nos hemos sentido muy bien y gracias a dios se nos han dado los resultados en la Copa (Libertadores)”, partió comentando el portero.

El golero del Cacique comentó de igual forma que se les abre el apetito con este gran inicio que han tenido en la competición continental y que están para pelearle a cualquier equipo del torneo, siempre jugando con inteligencia.

“Si, con el plantel que tenemos podemos lucharle a quien sea, a la cancha de quien sea. Yo confió plenamente en cada uno de mis compañeros, obviamente sabiendo el riesgo que se puede correr durante el partido. No nos vamos a poner a presionar a tontas y a locas e ir a buscar un resultado, obviamente será con inteligencia. Con el plantel que tenemos podemos pelearle a cualquiera”, aseveró Cortés

Pensando en lo que será la próxima fecha de la Libertadores ante River Plate, el portero de La Roja expresó que es consciente del gran nivel del conjunto argentino y que el Cacique debe afinar sus detalles para no sufrir con un rival de alta envergadura.

“Todos sabemos lo que juegan, cuál es su fuerte y obviamente se verá en su momento como lo vamos a plantear. La idea siempre ha sido clara, la idea de nosotros es ir a buscarlo, sabiendo obviamente el riesgo que se puede correr atrás, pero de esa forma hay que ser inteligentes. Solo queda seguir mejorando los detalles que por ahí se nos ha perdonado también en algunos partidos, que por ahí otros equipos no te perdonan”, expresó el arquero nacional.

Finalmente, Cortés comentó lo que ha sido el tema de la desconcentración que puede existir por el Campeonato Nacional, debido a que pueda existir una cierta prioridad por la Copa Libertadores, pero el portero afirmó que no quieren dejar de lado ningún torneo y lucharán por todo en esta temporada.

“No queremos descuidar para nada el torneo. Están todos preparados para jugar y lo han demostrado, obviamente la Copa te motiva, es una motivación extra. El campeonato nacional tratamos de no descuidarlo, queremos seguir estando punteros, arriba y ganando puntos. A quien le toque, obviamente lo va hacer de la mejor forma. Estamos al tanto de los dos torneos y no queremos soltar ninguno de los dos”, cerró.