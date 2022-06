Brayan Cortés continúa con su rehabilitación para volver lo antes posible a las canchas con Colo Colo, donde su objetivo, es estar listo para los octavos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar al Internacional de Porto Alegre.

“No sé si pueda llegar antes, pero apunto a ese partido, quiero jugar la Copa Sudamericana, pero como digo, hay que hacer las cosas bien, con responsabilidad, quiero llegar al cien y para eso hay que seguir con la terapia, ver cómo se comporta la rodilla”, adelantó en diálogo con Pelota Parada de TNT Sports.

Entregó también detalles de cómo se produjo su lesión en medio de un entrenamiento de los albos. “Es un trabajo que se podría haber evitado, caí mal, con el peso de mi cuerpo de rodilla al piso y eso me dejó con dolor. Seguí, se me pasó y volví a entrenar, pero al otro día desperté con dolores y ahí vieron que necesitaba una operación”, narró.

En ese sentido, no ocultó su frustración por esta lesión que lo dejó fuera del duelo con Ñublense y lo tiene en duda para enfrentar a los brasileños. “Obviamente me duele, sentí rabia de perderme el último partido del semestre, perderme a la gira, el no poder llegar a los partidos importantes que se nos vienen. Cuando uno decide operarse se viene una baja, pero todos me apoyaron y tengo la motivación de volver lo antes posible”, comentó.

Cortés aspira a volver en un mes a las canchas. / FOTO: Guillermo Salazar

Debido a su tiempo de baja, en los albos analizan traer a un nuevo porteroy esto sorprendió al Indio, quien no dudó en elogiar las condiciones de Eduardo Villanueva y Julio Fierro. “Me sorprendió en su momento, pero no sé lo que está pasando, no veo redes sociales. Son cosas que decide el club, pero tengo mi opinión en los arqueros que vienen detrás y muchos tienen un futuro enorme”, lanzó.

Finalmente dio algunas luces sobre su renovación de contrato con Colo Colo que le pueda permitir emigrar al exterior en un futuro. “Eso lo ve la gente encargada, mi representante. Hoy en día mi ilusión es jugar en Europa y para eso tengo que seguir trabajando, cada vez que pueda rendir en la selección. Tengo mi anhelo, pero hoy estoy acá y ojalá se pueda arreglar lo mejor posible”, cerró.