Colo Colo aún no confirma ningún refuerzo para la próxima temporada, pero tampoco se ha desprendido, momentáneamente, de algún futbolista. Gustavo Quinteros pidió tres refuerzos a pesar de que deberán ir sumándose nuevos nombres a medidas que vayan saliendo otros.

Una instancia por la cual dentro de los temas que ha dado que hablar en el Estadio Monumental es la situación que involucra al joven centrocampista Vicente Pizarro. El futbolista de 18 años termina contrato a fin de año, por lo que la directiva de Blanco y Negro espera por su renovación, la cual ha generado algunos inconvenientes.

Sin embargo, un viejo conocido de la institución y que partió muy joven a Europa, lo aconseja a que pueda permanecer en el club para ir tomando mayor rodaje. Fueron las palabras que expresó Bryan Rabello, quien le entregó algunas palabras al respecto.

“No sé mucho del tema de Vicente. Leí un par de noticias, pero no sé si no le quieren renovar… no sé bien qué es lo que pasa. En ese sentido, te podría hablar desde mi experiencia: ojalá que lleguen a un acuerdo con él, es un gran proyecto para el club y también para la Roja. Ojalá siga jugando ahí. Él necesita tener rodaje, sumar más minutos y no sería bueno que se fuera”.

Pero eso no fue todo, ya que, además, sobre la misma línea, el centrocampista de Unión Española expresó que no se arrepiente de haber salido joven del Cacique. “No, no me arrepiento de haberme ido de Colo Colo tan joven, pero quizás habría tomado otras decisiones, que me habrían ayudado más a mí y a mi carrera. Entonces, le diría que siga creciendo ahí, que se consagre primero y luego pueda partir, que sería lo óptimo”.

“Luego, también está la dirigencia de Colo Colo, el representante, el deseo del futbolista. Siempre está la posibilidad de vivir otras experiencias, jugar en otro fútbol… son cosas que llaman la atención, y ahí no podría opinar”, fueron las palabras que entregó en conversación con AS Chile.