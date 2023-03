Sigue el debate entre los hinchas y ex jugadores de Colo Colo sobre el crucial partido que se vivirá en Copa Libertadores entre el Cacique y Boca Juniors.

Campeón de la Copa Libertadores contradice a su compañero Daniel Morón: "El Boca vs Colo Colo es un partido muy atractivo, pero no es un clásico"

Las palabras de Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, sobre el partido especial que tendrán que enfrentar los albos ante Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América llamaron la atención de los hinchas nacionales, lo que generó un fuerte debate en el fútbol chileno.

¿Qué dijo el exguardameta? El argentino nacionalizado chileno indicó en el canal de Youtube del conjunto Popular que "hay muchas cosas que rodean a este partido que lo hacen atractivo, no solo para el hincha, sino para los jugadores... Son clásicos que todos queremos jugar, así que bienvenido sea Boca".

Morón dio razones del por qué el encuentro entre el club chileno y argentino es considerado un clásico | Foto: Captura Colo Colo

Fue un compañero de Morón en la obtención de la Copa Libertadores de 1991, Ricardo Dabrowski, quien sacó la voz y salió al paso acerca de si el encuentro entre los Xeneixes y el Cacique es o no considerado un clásico.

"Son dos equipos que quedaron en la historia por lo que pasó en el año 91 y después hubo otros partidos. Es atractivo para el mundo fútbol porque genera situaciones, genera opiniones y análisis, pero no creo que pase más allá de eso", dijo el exdelantero en conversación con Bolavip.

Luego, agregó que "son los equipos más importantes de Chile y de Argentina, entonces son dos equipos considerados por el mundo fútbol grande y siempre que se van a enfrentar van a generar este tipo de circunstancias".

"Clásico no es porque para ser clásico hay que jugar todos los años, pero los clásicos son cuando se reiteran y este no es el caso. Los clásicos son nivel local y no son a nivel internacional", cerró tajantemente.