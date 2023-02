Eddio Inostroza, el ex ayudante de campo de Mirko Jozic se refiere al fenómeno que vivió Colo Colo con la partida de futbolistas nacidos en el club y que no le dejaron nada al club albo.

La partida de Joan Cruz, Luciano Arriagada y Williams Alarcón abrió el debate sobre qué hizo Colo Colo para perderlos sin quedar un peso en sus arcas, donde algunos ex jugadores apuntaron al entrenador Gustavo Quinteros, el que no le habría dado reales oportunidades.

Eddio Inostroza, una leyenda del cuadro albo intenta poner paños fríos asegurando que "la verdad es que es una situación especial porque los chicos si bien es cierto tienen condiciones, ganaron la posibilidad de salir de Colo Colo para tener más oportunidades porque si se quedaban nadie les garantizaba jugar, por lo que hay dos caras, una, la de los futbolistas, los que no están reconocidos en Colo Colo y el otro, el director técnico que comanda y ve las posibilidades de ponerles o no".

El Yeyo confiensa que "me llama la atención que Colo Colo como institución no tiene política para retenerlos, estos chicos se forman y hay una enorme cantidad de jóvenes de calidad, pero corre el tiempo, llegan a competir y se van, sin dejar nada en el club, la formación la aprovecha otro club".

Yeyo Inostroza se refiere a la fuga de jugadores jóvenes en Colo Colo (Agencia Uno)

Respecto a si es culpa del DT actual, el ex ayudante de Jozic cree que "todos los entrenadores no son iguales, el caso de Quinteros...pasa que en un momento Colo Colo le permite todo y le da todo, cuando pide un atacante, le traen atacantes, y él lo dice públicamente y le hacen caso".

Para el cierre reitera que no está seguro si Quinteros es el culpable. "No soy tan tajante, siempre he dicho que un joven no te va a cambiar todo, el equipo debe andar bien para que los jóvenes resulten también, lo que me molesta es la llegada a Colo Colo de jugadores que no dan el ancho", cerró.