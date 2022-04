Colo Colo ha tenido varios ídolos a lo largo de su rica historia en el fútbol nacional y que también han dejado huella en el plano internacional. Innegable es el aporte de jugadores como ‘Chamaco’ Valdés en la década de los 70 o la influencia de Marcelo Pablo Barticciotto hasta el día de hoy en los hinchas albos.

Pero, si hay uno que se ha ganado el respeto y admiración de incluso sus pares azules, es Carlos Caszely. El ‘Chino’ defendió a los albos en la década de los 70 y 80 y dejó un legado imborrable para los hinchas, mezclado también con una fuerte postura política.

En conversación con Las Últimas Noticias, Caszely aseguró estar al tanto del cariño del hincha: “Es algo increíble y que lo agradezco. Pero de repente como que no lo asumo. En estos días, mucha gente se me acerca, me da una palmadita en la espalda, me toca bocinazos y yo como que no entiendo. Siento un cariño inmenso, verdadero. Como que me quieren dar fuerzas y lo agradezco, aunque yo, para ser sincero, no estoy aún para creer en lo que me dicen”.

Bajo esa misma línea, complemento diciendo que “El hincha de Colo Colo me ama, eso lo sé, pero el hincha de otros clubes me respeta. Eso no lo pueden decir muchos”.

Después, Caszely deslizó una crítica a la dirigencia alba: “Siempre he pedido que me pasen un palco del Monumental cuando quiero ir a ver un partido. Pero no porque crea que me lo tienen que dar así, sino porque lo necesito para poder ver el partido. Me mandan entradas para Rapa Nui pero como paso firmando autógrafos y sacándome fotos, al final no veo nada y prefiero ver los partidos por la tele y no debería ser así, yo quiero ver a Colo Colo en el estadio”.

“Siempre he dicho que los homenajes hay que hacerlos en vida y creo que el Estadio Monumental debe llevar el nombre de David Arellano y me gustaría al menos que la Tribuna Cordillera llevara mi nombre”, cerró Caszely argumentando que Cordillera es la tribuna que se completó con su venta al Levante y por la cual los dirigentes se han hecho “los locos” para renombrar.