El ídolo de Colo Colo, reconocido por su facilidad para definir en los metros finales, se refirió a lo hecho hasta ahora por Juan Martín Lucero, quien tiene la misma misión que tenía Carlos Caszely en su momento y no se cansó de llenarlo de elogios y tratarlo de 'extraordinario'.

Juan Martín Lucero se transformó en el delantero que Colo Colo buscó tanto tiempo y que no encontró en otros jugadores como Nicolás Blandi o el mismo Christian Santos, quienes no dieron el ancho para el puesto y no han podido aportar con goles en sus pasos por el Cacique.

Con siete tantos en el torneo local y cuatro en Copa Libertadores, el ‘Gato’ Lucero ha sido una pieza fundamental en el esquema de Gustavo Quinteros, donde no solo es el goleador absoluto, sino que uno de los que más asiste para que otros compañeros puedan anotar.

Uno que es voz más que autorizada para hablar del ataque del Cacique es Carlos Caszely, ex jugador, goleador e ídolo eterno de los albos, quien en Círculo Central llenó de elogios al goleador argentino que la está rompiendo en Colo Colo.

Juan Martín Lucero es de todo el gusto de Carlos Caszely. | Foto: Agencia UNO

“Es extraordinario. Lo encuentro un gran jugador, porque además se mueve muy bien y, si te das cuenta, muchas veces él hace las diagonales y no le llega la pelota, un poco lo que le pasaba a Brereton en la Selección Chilena”, dijo al ser consultado por el aporte de Lucero al equipo.

Bajo esa misma línea, Caszely aseguró que para que salga la mejor versión del ex Vélez Sarsfield, tiene que llegarle pelotas con ventaja: “Si no le dan pelotas con ventaja, indudablemente que no va tener ninguna posibilidad de gol, con excepción de ese partido que se farrearon con Alianza Lima en Perú que fue un desastre la cantidad de goles perdidos”.

Lo cierto es que Lucero es fundamental en el esquema albo y quien más contribuye en el ataque, situación que le merece todos los elogios por parte del ‘Rey del metro cuadrado’ en el cierre, diciendo que “Es un jugadorazo, realmente es un jugadorazo”, remató.