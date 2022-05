La caída de Colo Colo ante River Plate era algo que, en el papel, podía suceder. Si bien caer en Argentina ante uno de los equipos más potentes del continente era una opción, la forma en que se dio no dejó contento a ningún hincha del Cacique.

Y es que el 4-0 caló hondo en el equipo de Gustavo Quinteros, donde hicieron un parejo primer tiempo, pero en la segunda fracción el conjunto millonario sencillamente le pasó por encima a los albos y no soltó nunca el pie del acelerador.

Carlos Caszely, ídolo del conjunto albo y ex jugador, analizó la derrota en Circulo Central, apuntando a algunos rendimientos individuales: “Contra River, el puntero derecho, Solari, ya le pillaron ya. Costa no anduvo del todo bien y lo que me extra es que Amor haya jugado con una lesión cuando tu tienes que estar al 120% para jugar bien, no al 100 y creo que eso complicó bastante a Colo Colo”.

El Cacique hizo agua en Argentina. | Foto: Agencia UNO

El análisis álgido de Caszely, eso sí, vendría cuando fue consultado por las desconcentraciones que sufrió la delegación en su estadía en Argentina: “No lo sé, porque no estoy metido en la interna, pero me extrañó mucho porque uno tiene la historia y la recuerda muy bien cuando Luis Santibañez concentró a la Unión Española con su señora y quedó la escoba, hace 40 años”.

El ‘rey del metro cuadrado’ hace alusión a que los jugadores del Cacique viajaron, en su mayoría, con sus parejas, hijos y hasta familiares: “Cuando me lo dijeron me extrañó bastante, no entendí el por qué. Me invitaron a viajar con ellos y ahí conocí recién a varios dirigentes de Colo Colo, pero no saben lo que es el fútbol. ¿Si tu vas a tu oficina, llevas a tu familia? No. El profesional tiene que ser 100%, cuando vieron todo esto se extrañaron un poco de todo lo que estaba pasando”, remató.

Lo cierto es que el Cacique ahora pende de un hilo en Copa Libertadores y solo le sirve un triunfo ante Fortaleza el próximo miércoles, el cual en caso de darse, será sin la presencia de hinchas quienes fueron castigados por la CONMEBOL por el pésimo comportamiento ante el elenco millonario en Santiago.