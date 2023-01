El terremoto desatado por Juan Martín Lucero y su salida de Colo Colo generó una ola de reacciones por parte de hinchas e históricos albos, pero, si había uno que faltaba, era el máximo ídolo en la historia del Cacique; Carlos Caszely.

El Rey del metro cuadrado estuvo de invitado en De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports y no le hizo el quite a la polémica: “Es algo novedoso para nuestro país que no se respeten los contratos. Si Lucero lo llega a arreglar en Brasil no va a tener ninguna posibilidad de volver a Colo Colo porque el hincha lo va tratar bastante mal”.

“Con el técnico queda bastante resentida la relación. Con los compañeros no, porque llegará otro goleador y lo recordarán como un hombre que jugó bien la temporada y en diez años más nadie se va acordar de Lucero”, complementó Caszely.

Lucero no vuelve más al Cacique. | Foto: Agencia UNO

Ex albo cree que el Gato sufrirá las consecuencias a futuro: “Lucero llegó en un momento complicado de Colo Colo, se empezó a transformar en un hombre importante. El día de mañana le pasará la cuenta no respetar contratos, al igual que Costa”.

“Suazo más allá de seguir en Colo Colo quería viajar y ganar dinero en Europa. Los jugadores pasan y no se acuerdan más de ellos, como Lucas Barrios o Chupete Suazo que pasan y se olvidan. Colo Colo necesita figuras goleadoras para quedar en la mente”, agregó.

En el final, Caszely lanzó osada declaración: “Si se queda Lucero, cuando aparezca en el túnel del Monumental la hinchada lo pifeará, si comienza a hacer goles de nuevo le costará el asunto. De rodillas tendrá que pedir disculpas, Colo Colo es el equipo más popular de Sudamérica”.