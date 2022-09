Carlos Caszely siempre es una voz autorizada de lo que pase en Colo Colo y en esta oportunidad, no fue la excepción. Ahora, valoró el desempeño del joven volante Vicente Pizarro a quien comparó con el ex internacional argentino, Fernando Redondo. Sin embargo, le pidió que saque más personalidad ya que es lo único que le falta.

Carlos Caszely viene llegando desde Lima donde fue invitado a presenciar el enfrentamiento por Copa Davis entre Chile y Perú con triunfo para los nacionales por tres a dos.

Pero el Rey del Metro Cuadrado siempre tiene palabras para su gran pasión y es Colo Colo, más aún tan cerca que los albos están de bajar su estrella número 33 de su historia y volver a dar una vuelta olímpica tras cinco temporadas.

Y uno de los análisis que hizo el Chino en esta ocasión fue por uno de los jóvenes valores que tiene la tienda alba, el mediocampista Vicente Pizarro, a quien resaltó de una manera sobredimensional sobre las características que posee el Vicho y con quién lo compara.

“Hay varios chicos, el que más me ha impresionado es el chico Vicente Pizarro. Ha crecido una enormidad desde que empezó, pero yo creo que le falta todavía soltarse. Lo encuentro un poco tímido” inició diciendo en Radio ADN en entrevista con Los Tenores.

Fernando Redondo vivió su época de gloria en el Real Madrid, pero solo disputó una Copa del Mundo con Argentina, en 1994 (Archivo)

Caszely siguió con sus conceptos y argumentó sobre Pizarro a quien incluso comparó con un importante valor histórico argentino, pero que si quiere llegar a las grandes lides, debe sacar más personalidad. “Él habla con los pies, pero no grita y no tampoco habla. Yo lo veo con un estilo parecido a Fernando Redondo", fueron las palabras del ex atacante.

ver también Informan que la UC posee acuerdo con su primer refuerzo para el 2023

"Es un chico que tiene muchas condiciones, pero tiene que sacar más personalidad, porque así como está, en Europa no podrá jugar. Si saca personalidad con el fútbol que tiene, puede llegar a jugar en cualquier parte”, cerró Caszely.