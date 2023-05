Mauricio Isla asoma como una de las opciones para reforzar el puesto de lateral derecho en Colo Colo. El Huaso no ha convencido en Universidad Católica. José Luis Álvarez, exfutbolista del Cacique en la década de los 80, aprobó un arribo del bicampeón de América al estadio Monumental.

"Mauricio me gusta por su experiencia", dijo Pelé en diálogo con Bolavip Chile. En ese mismo ítem, no se mostró conforme con el rendimiento de los laterales formados en casa, por lo que considera necesaria la llegada del ex Udinese a Macul: "El tema es que va a tapar a los chicos, pero les han dado una oportunidad y no la han tomado".

El jugador que militó en Colo Colo entre 1981 y 1983, aseguró que los canteranos necesitan una señal y cree que el proceso debe ser más lento en su incorporación al equipo estelar: "Tiene que haber un remezón ahí, de a poquito tienen que entrar esos muchachos. Les dieron la oportunidad, pero no la aprovecharon".

Pele Álvarez destrozó a la Universidad Católica en su análisis: "El Huaso andaría bien en Colo Colo, Católica es muy fría. Lamentablemente Católica es fría, Colo Colo es ardiente, te dicen que no hay que perder con nadie".

Mauricio Isla asoma como posible fichaje de Colo Colo (Foto: Photosport)

En cuanto a otras opciones, mostró su preferencia por Matías Catalán en comparación a Nayel Mehssatou, pero aseguró que es inviable: "Prefiero a Catalán, pero muy lejos, muy caro y no hay dinero".

Mauricio Isla de titularísimo a una roja y el viaje a Colombia en el Clásico Universitario

El Huaso recibió una roja en el partido de la Universidad Católica ante Unión La Calera en el estadio Santa Laura. Esta situación lo hizo perderse el Clásico Universitario frente a la Universidad de Chile en Concepción, que sólo se alcanzó a jugar 30 minutos debido a los graves incidentes.

Isla no estuvo en el Ester Roa, pero viajó a Colombia con amigos. Una situación que desató un divorcio con gran parte de los hinchas de La Franja.