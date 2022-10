Colo Colo está cerca de ser campeón del fútbol chileno y el técnico Gustavo Quinteros, con su gran campaña, es seguido fuertemente por Independiente de Avellaneda en Argentina. El periodista transandino Gastón Edul entregó detalles de todo lo que viene y sigue firme en su postura de que Quinteros puede dejar el Cacique.

Edul, periodista de TyC Sports, aprovechó las redes sociales para contar más detalles sobre la negociación y afirmar que la nueva dirigencia de Independiente no seguirá adelante con Julio César Falcioni como técnico.

Por ello, el comunicador aseguró que la plana mayor del Rojo está enfocado en sumar a Ricardo Gareca o a Quinteros, quien es el gusto del director deportivo, Pablo Cavallero.

"Gareca es el favorito de la comisión directiva y creen que tiene una espalda y que sería un golpe de efecto que otro técnico no puede dar, pero contractualmente es caro y no negocia hasta lo que se resuelva lo de Falcioni. No está caído", expresó.

Gustavo Quinteros podría dejar Colo Colo (Guille Salazar).

Edul también entregó los detalles sobre Quinteros y todo lo que viene para el aún estratega de Colo Colo, quien tiene una cláusula de 400 mil dólares para dejar al equipo siempre que tenga una opción importante, para seguir su carrera.

"Quinteros le gusta más a Pablo Cavallero, el manager. Él ya habló dos veces con él (Quinteros). Habrá una reunión con su entorno. pero el decidirá el 6 de noviembre ,cuando termine el campeonato con Colo Colo, que puede ser campeón. No es tan caro como Gareca en el contrato y tiene una cláusula que aparentemente él podría resolver. A los dos le interesa dirigir a Independiente. A los dos le interesa dirigir en el país", remató.