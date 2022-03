Christian Santos por ahora no ha logrado marcar en Colo Colo. El delantero llegó en el segundo semestre de 2021 con la misión de darle un plus a la ofensiva del equipo de Gustavo Quinteros, quien estaba pidiendo un centrodelantero desde el inicio de la temporada pasada.

El atacante quiere retribuir con goles al cuerpo técnico la decisión de incorporarlo y darle minutos en el Cacique y también a los hinchas que lo apoyan: "Quiero devolver esa confianza al cuerpo técnico y a la afición", dice en diálogo con Las Últimas Noticias.

Santos tiene fe en que podrá sumar tantos con la camiseta alba: "Sé que se van a dar las situaciones y voy a marcar goles. Ahora mismo debo tener un poco de paciencia, estoy convencido de que se va a dar".

El venezolano se refiere a los momentos que le impidieron lograr una continuidad: "Bueno, si hablamos de lo futbolístico, todo tiene su proceso. Llegué casi al terminar la temporada y me tocó hacer tres cuarentenas en dos meses, prácticamente pasé 30 días encerrado. Pero bueno, me recuperé en las vacaciones, en la pretemporada me fue bastante bien, aunque tuve una molestia en el gemelo".

También menciona su trabajo para estar en forma: "Hice bastante trabajo de pesas, enfocado en el tren inferior. De momento he jugado poco en el Campeonato, más juego en los amistosos y ahí siempre marco goles, voy agarrando más confianza y más ritmo".

Santos tiene palabras para el encuentro ante Huachipato en su única titularidad en lo que va de temporada: "Fue un partido complicado, porque no teníamos como equipo el mismo nivel de antes de ganar la Supercopa. El rival estaba bastante cerrado, no pudimos crear muchas ocasiones y ahí uno sufre, porque quiere hacer algo".

Uno de los atributos del número 10 del Cacique es el cabezazo: "Creo que es un tema de ir conociéndose con los compañeros, se necesita tiempo, pero creo que poco a poco ellos se están dando cuenta y en los entrenamientos cada vez que me centran un balón termina en gol".