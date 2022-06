Christian Santos se despide de Colo Colo autocrítico: “A pesar de que las cosas no salieron, asumo mi parte de responsabilidad”

Colo Colo terminó con el vínculo de forma anticipa con el delantero venezolano Christian Santos. El llanero no pudo dar el ancho en su paso por el Cacique donde en un tiempo cercano al año que estuvo defiendo la camiseta del club solo celebró en una oportunidad.

La dirigencia estuvo buscando liberar el equipo de extranjero por lo que la salida del venezolano fue una de las principales métodos, además de su bajo rendimiento mostrado en la cancha que dieron con el término anticipado de su contrato.

Es producto de esto que el delantero aprovechó las redes sociales para expresar su autocritica al respecto y agradecer el cariño de los hinchas por todos estos meses que vivió entrenando en el Estadio Monumental.

“Hoy ha llegado el momento de despedirme de Colo Colo, una institución que me abrió sus puertas y de la cual siento un profundo respeto. Quienes me conocen saben cómo vivo esta profesión y en estos 8 meses no fue la excepción”, expresó el delantero.

Christian Santos se despide de Colo Colo con fuerte autocrítica. (Foto: Agencia Uno)

Además, contempló que “Aunque hubiese querido tener más oportunidades para demostrarlo, hoy le digo a toda la hinchada, con más o menos palabras, que todos los días desperté con la ilusión del primero y con ganas de lograr grandes cosas con el equipo”.

No obstante, agregó que “A pesar de que las cosas no salieron como esperaba, asumo mi parte de responsabilidad, pero en mi carrera siempre trato de llevarme lo mejor de cada club donde he jugado”.

Para finalizar, sentenció señalando que “Por eso quiero agradecer a toda la hinchada, compañeros, cuerpo técnico, directiva, empleados del club, a todos los que confiaron en mí y a los que no, por permitirme ser parte de esta historia, ¡Dale Albo!”.