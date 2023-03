Colo Colo venció el pasado fin de semana a Magallanes por 2-0 y a pesar de la gran actuación del equipo de Gustavo Quinteros pensando en el Superclásico ante la U, el rendimiento del volante nacional, Carlos Palacios sigue generando duda dentro del mundo de ‘Cacique’, quien hasta la fecha aún no ha logrado consolidar su cartel de crack.

Haciendo un análisis ante el momento que vive la ‘Joya’, el ex jugador y DT de los ‘Albos’, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para dejar su impresión ante el rendimiento del ex Vasco Da Gama en su retorno al fútbol chileno.

“Mi característica no era correr, pero si no tienes la capacidad de correr, tienes que tener la capacidad de saber dónde ponerte y donde estar para no hacer tanto sacrificio”, partió señalando Borghi.

Ahondando en aquello, el ‘Bichi’ refleja toda su preocupación ante el escaso fondo físico que ha mostrado Carlos Palacios en Colo Colo, en la que hasta día de hoy no ha podido completar un partido completo defendiendo la camiseta del ‘Cacique’.

Palacios fue titular en el último encuentro de Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

“A mí lo que me preocupa es la edad que tiene, si tuviese 28-29 años y a los 60’ me pide el cambio, tú dices ‘está bien’, pero Palacios ¿Cuánto tiene? 23-24 años…”, confesó en Radio Futuro.

Finalmente, Borghi no considera que su arribo tardío dentro de la pretemporada ‘Alba’ sea una excusa para su resistencia física, ya que cree que han pasado las semanas suficientes para poder tener un cierto respaldo desde dicho punto.

“Llegó tarde a la pretemporada, pero él venía de entrenar, yo no sé la calidad de trabajo que realizó en Brasil o la calidad que hizo en los primeros días que tuvo en Colo Colo, pero ya estamos en siete fechas”, cerró.