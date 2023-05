Colo Colo no pudo con Boca Juniors por Copa Libertadores y dejó varias dudas en su juego nuevamente. El cuadro albo continúa en ese camino de buscar la mejor versión, pero la situación no mantiene en equilibrio para concretarlo.

Sin embargo y pese a todas las lesiones que afectan al Cacique, Claudio Borghi destacó el trabajo de Hugo Roldán en el equipo, quien es el preparador físico, donde a pesar de la irregularidad se sigue manteniendo vivo en todos los frentes que tiene esta temporada.



"Me llamó la atención, porque van 15 partidos jugados en total y siempre digo, que en período como entrenador y viendo períodos de otros buenos entrenadores, mejores que yo por supuesto, siempre dependemos en un 50, 60, 70 por ciento del PF (Preparador Físico) porque es el que te prepara los jugadores para el estilo o el sistema que tú tienes", empezó expresando 'Bichi' en Todos Somos Técnicos.

"Siempre tuvo, y lo alabé y lo seguiré alabando al profe de Colo Colo, Hugo Roldán, porque hace un muy buen trabajo. Pero claro, después de 15 partidos y de jugadores que han venido, Lezcano vino un poquito tarde, pero jugadores que han venido a Colo Colo y que todavía no estén en condiciones físicas lo dudo. Yo creo que son condiciones físicas y futbolísticas por las cuales no juegan, sino diría que el profe está haciendo un mal trabajo", agregó el actual comentarista.

El técnico lamentó los errores contra Boca | Foto: Photosport

Por otro lado, el ex técnico de Colo Colo afirmó que Gustavo Quinteros se le ve algo incómodo con el escenario que posee el club en este momento y destacó varios puntos que podrían justificar aquello.

"De todas maneras, lo veo un poquito enojado a Quinteros. Lo veo enojado por el entorno que tiene Colo Colo en este momento. Suspensión de partidos, la cancha en no condiciones, los refuerzos que llegaron tarde, los jugadores que se fueron, se fueron sin tener la posibilidad de retenerlos, los dos laterales, se podría haber evitado. Lo de Solari es casi inevitable que se vaya por ese dinero, la apuesta que hizo por Lucero que le resultó y se terminó yendo, la venida de algunos jugadores que no fueron lo que él esperaba para su equipo. Entonces, es una sumatoria de cosas que te hacen enojar", dijo Borghi

"Lo que yo digo es que Pizarro está haciendo el trabajo que quizás los extranjeros o refuerzos no pueden hacer y está bien, el problema es que no tienes gol y al no tener gol las variantes que están en el banco... a veces tú miras a la banca y dices 'mira, no tengo nada' y hay veces que miras 'mira, no tengo la misma características, pero sí jugadores de reemplazo', añadió.

Además, también habló de la labor que está teniendo Damián Pizarro en el equipo y cree que no está siendo aprovechado por parte del equipo.

"Lo de Lezcano es bien llamativo, jugó poco e hizo algunos goles, pero si Pizarro a los 18 años tiene responsabilidades como cualquier jugador, pero si tiene que resolver todo me parece un injusto para él, porque los compañeros deberían sacarle provecho a sus condiciones y no hacerlo él en forma permanente y solo, pero Colo Colo ha perdido su forma de juego", sumó Borghi.

"Es tan sencillo, porque tú dices 'se fue Suazo y está jugando en Francia y campeón. Opazo no está jugando en Racing, muy poco'. Entonces tu dices jugadores que eran titulares inamovibles en un equipo importante como Colo Colo, en otro lado no lo son tanto. Entonces, yo creo que refuerzos no traiga Colo Colo. No debería traer", complementó.



Por último, también define que Emiliano Amor es una pieza clave que le hace falta a la zaga alba y resaltó la jerarquía de los jóvenes valores de Colo Colo para esta clase de partidos a nivel internacional.

"Amor hace falta como loco, nos olvidamos de él. Él te da buena salida, altura en defensa y en ataque. Ahora, lo que sí tenemos que seguir aprendiendo. O sea, una cosa es jugar de forma nacional y otra forma internacional y ahí entra la jerarquía. No le pidamos jerarquía a chicos que están empezando, pidamos jerarquía a jugadores que tienen años", mantuvo el ex técnico.

"Los chicos son buenos, pero todavía no tienen esa jerarquía como para imponerse. Jugar de local es una cosa, ahora cuando vayas a jugar a La Bombonera eso es otra cosa, eso sí que asusta. Eso asuste desde que sales del hotel hasta que termina el partido, entonces estás propuestas de jugadores jóvenes me encantan, pero tenemos que sacar conclusiones si la hacemos bien o mal en estos partidos tan importantes", sentenció.