Vicente Pizarro hizo un verdadero partidazo por Colo Colo en el día de ayer ante Universidad Católica, donde se ‘comió’ el mediocampo y mostró un nivel de juego y madurez sorprendente para sus cortos 19 años.

Si bien el Cacique no pudo conseguir los tres puntos, no altera mucho las pretensiones de los dirigidos por Gustavo Quinteros quienes, con un triunfo ante Curicó Unido el próximo domingo, se coronarán como los flamantes campeones del Campeonato Nacional 2022.

En Bolavip Chile quisimos saber la opinión de una voz autorizada del Cacique para analizar el compromiso y al otro lado de la línea respondió Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico campeón de la Copa Libertadores con los albos.

Pizarro fue protagonista en un vibrante clásico. | Foto: Agencia UNO

“Creo que dominamos durante mucho tiempo, pero Católica fue más incisivo, nos pudo haber hecho un gol y fácilmente pudimos haber perdido. Tuvimos la posesión, fuimos contundentes, pero a la hora de llegar no fuimos muy claros”, analizó el Coca.

“Creo que fue un merecido empate, el primer tiempo Universidad Católica aguantó bien el chaparrón y después tuvieron las opciones de gol más claras”, complementó sobre su visión del partido.

A la hora de elegir a la figura excluyente, el Coca no tuvo ninguna duda: “Fueron claves las intervenciones de Brayan Cortés, pero para mí, me gustó mucho lo que hizo el Vicho Pizarro; 19 años, se le nota con experiencia, que juega para adelante, maneja los tiempos, no juega para atrás sino que busca el ataque, maneja bien los espacios, hace buenas coberturas”.

¿Cae o no cae la 33 el domingo? Mendoza responde: “Vamos a ser campeones. Lamentablemente será frente a Curicó y no fue ante la UC, pero bueno, es lo que hay. El de hoy fue un merecido empate”, remató.