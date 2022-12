Coca Mendoza le presta el hombro al capitán del Cacique: "Gabriel Suazo es el único que no quiere que Colo Colo salga perjudicado"

La teleserie de Gabriel Suazo y su continuidad en Colo Colo tuvo un desenlace brusco en los últimos días, cuando Daniel Morón aseguró a la prensa que el representante del ahora ex capitán albo, Alan Silberman, le informó que continuaría su carrera en el extranjero.

Suazo vivió una montaña rusa de emociones en el Cacique, donde fue resistido duramente en sus inicios para después doblarle la mano al destino y terminar convirtiéndose en el capitán albo, pero, ahora, ha recibido dardos por la forma en que se va.

Suazo no seguirá en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“El jugador es el que va tener un cierto protagonismo en las negociaciones, pero de repente -y yo lo hablo de forma particular- cuando meten a uno, uno no quiere quedar mal con la institución. Gabriel es el único que no quiere que Colo Colo salga perjudicado y quiere el bienestar propio”, aseguró Gabriel ‘Coca’ Mendoza en conversación con Bolavip Chile.

El Coca recuerda que “Yo tuve la posibilidad de irme y no fui con los dirigentes para no crear conflictos y el único que pierde es uno, lo de Gabriel es lo mismo. Si él anteriormente se hubiera puesto en una postura que se quiere ir, se va y Colo Colo hubiese perdido mucho más dinero que ahora”.

En el cierre, Mendoza le prestó el ropero a Suazo: “Tiene la posibilidad de irse y asegurar su futuro, la carrera es corta. Mientras está bien todos te aplauden, pero cuando la cosa no funciona, él lo sabe mejor que nadie. Aquí tiene que ver el tema de dirigentes y representantes, él tiene que estar tranquilo y enfocado en lo que quiere que es emigrar y asegurar su futuro”, remató.