Histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo no quedó conforme con lo mostrado por Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas en la Supercopa y Fecha 1 del Campeonato Nacional 2023, respectivamente, y asegura que se farrearon la opción de ser estelares.

Colo Colo sigue buscando en el Mercado de Pases un lateral derecho que pueda suplir la partida de Óscar Opazo, quien partió a Racing Club de Argentina y dejó el puesto que aún no cuenta con un titular indiscutido.

Tanto en la Supercopa como en la primera fecha del Campeonato Nacional 2023, Gustavo Quinteros probó con Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas, respectivamente, pero ninguno dio el ancho del puesto.

Fue precisamente esta situación la que despertó la opinión de Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien en conversación con el diario El Mercurio repasó la actuación de los dos laterales canteranos de Colo Colo.

Rojas, atrás, no estuvo 100% ante Copiapó. | Foto: Agencia UNO

“Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas se farrearon la opción de ser titulares en la banda derecha. Tenían la opción de agarrar el puesto y no soltarlo más, pero el primero no anduvo bien ante Magallanes y al segundo no lo vi bien ante Copiapó”, exclamó.

Mendoza cree que el gran talón de Aquiles de la versión 2023 del Cacique es precisamente la banda derecha: “Por el lado derecho estamos funcionando mal, para qué vamos a decir más o menos si estamos funcionando mal”.

Pese a las críticas, no todo es malo para el histórico albo, quien resaltó la llegada del reemplazante de Gabriel Suazo como una buena alternativa en la banda contraria: “Está solo Erick Wiemberg, que ha sido el mejor de los refuerzos. Ha mostrado algo, poco, pero efectivo. Confirmó su incorporación”, dijo en el cierre.