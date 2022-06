Gabriel Mendoza conversó con Bolavip Chile y dejó en claro que la prioridad de Colo Colo es el Campeonato Nacional y no la Copa Sudamericana, donde afirmó que el Cacique "no se ha reforzado nada".

Colo Colo ganó, gustó y goleó por 5-1 a Deportes Temuco en la tercera fase de la Copa Chile, resultado que dejó a los pupilos de Gustavo Quinteros en los octavos de final y al DT conforme con el resultado que se dio en el estadio Germán Becker.

Ahora, el Popular deberá esperar su rival, que saldrá entre Independiente de Cauquenes o Ñublense, para luego enfocarse en el comienzo del Campeonato Nacional, donde el cuadro albo pelea palmo a palmo el título con elenco de Chillán y Unión Española, pero también miran de reojo cómo se han reforzado tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile.

Gabriel "Coca" Mendoza es uno de los históricos jugadores del Cacique y se tomó un momento para dialogar con Bolavip Chile, donde le bajó el perfil al triunfo ante Temuco por Copa Chile.

"Lo que pasa es que no es por desmerecer a Temuco, ni a la institución, ni al equipo, ni a los jugadores, pero ellos están en Primera B y siempre se motivan con equipos más grandes", comenzó diciendo el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Lucero fue la figura del Cacique ante Temuco al anotar tres goles | Foto: Agencia Uno

Agregando que "Colo Colo se debe preocupar por el Campeonato Nacional que es la prioridad y yo creo que en el plano internacional no vamos a tener buen resultado, porque tenemos el mismo equipo, no nos hemos reforzado nada, y hemos tenidos dimes y diretes que me voy, que me quedo, que no quiero estar, que quiero un centrodelantero. Además, nuestros archirrivales lo están haciendo bien: se están reforzando bien y calladitos".

"El año pasado, el Cacique trabajó calladito y estuvimos muy bien, hasta que llegaron los problemas de presidente y que querían cambiar al gerente técnico", sentenció.