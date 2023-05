Gustavo Quinteros pasa por un momento de complejidad en Colo Colo, ya que el equipo no logra consolidarse futbolísticamente y además hay ruido por eventuales problemas extrafutbolísticos. El histórico exfutbolista chileno con paso en el Cacique, Jorge "Coke" Contreras defendió al entrenador santafesino.

"Ha demostrado con creces en un momento muy malo de Colo Colo que estuvo a pasos de descender, lo sacó adelante y fue campeón, yo le creo a Quinteros", expresó el exvolante de gran técnica en diálogo con Bolavip Chile.

En el tema jugadores, el profesional que fue seleccionado nacional cree que en este tipo de situaciones existe poca autocrítica: "Los malos resultados hacen que cualquiera que está conformando el plantel esté mirando para el lado, pero no mira su rendimiento, no dice 'oye lo estoy haciendo mal, si mejoro yo, mejoran mis compañeros".

Contreras no ve mal las críticas que realiza el estratega santafesino a algunos de sus pupilos: "No tiene nada de malo, porque él hace un análisis. Si él está percibiendo que sus jugadores no le creen, no están haciendo las cosas cómo él las está pidiendo, ahí donde está un poquito el problema, no sé si pasa por ahí".

Además, enfatiza en que en el cambio de dibujo táctico pueden emergen las dudas: "A veces se buscan variantes, se cambian los esquemas, porque con la gente que tienes no te están saliendo los resultados, ahí los jugadores empiezan a crearse dudas".

Jorge Contreras respaldó a Gustavo Quinteros (Foto: Photosport)

También reflexionó sobre el futbolista de hoy en comparación al de antes: "Los jugadores de ahora cuestionan mucho las decisiones técnicas, a veces no les creen mucho y no les gusta las determinaciones que toman. No es como antes que uno tenía un respeto muy grande por los técnicos(...) En los esquemas de repente los jugadores no se sienten cómodos y en vez de trabajar por el grupo se molestan, bajan un poco la intensidad con la cual tienen que jugar".