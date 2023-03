Maximiliano Falcón no tiene un buen pasar por Colo Colo en los últimos días, pues ha perdido la titularidad en el equipo de Gustavo Quinteros y eso ha traído bastantes opiniones alrededor del Cacique.

Una de ellas es la de Jorge "Coke" Hevia, quien aseguró que es anómalo que un jugador como el charrúa esté en el banco de suplentes y que para él es el puntal de la retaguardia colocolino en desmedro de un jugador como Ramiro González.

"Atípico es que el entrenador se enfrente con el cuerpo médico, atípico es que el entrenador se la juegue por un jugador que no ha jugado un partido bien y tenga a un sostén de la defensa en el banco", comenzó diciendo el periodista en Pauta de Juego.

"Tal como se equivocó el 'Colo' Gil el año pasado y no pasó nada. Lo echaron, se hizo expulsar. No es una constante la de Falcón, tiene un par de expulsiones y pareciera que lo echan partido por medio y no", agregó.

Peluca perdió el puesto de titular en el Cacique | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la pregunta de si es una situción acomodada para que Falcón no juegue en los albos, Hevia mantuvo que sí y volvió a recalcar que el 'Peluca' no sea parte del once titular.

"Sí, no tengo ningún problema en decirlo. Lo dije con Holan con Burdisso y lo digo ahora con Quinteros. No existe nadie que ose saber algo de fútbol que pueda entender que González juegue y Falcón no. No existe, todo lo que me digan es mentira", expresó el comunicador.

"Para mí esto, todo es porque Falcón es un jugador mediático y es parte de la cortina de humo. ¿Qué pasa si Esteban Pavez se hace expulsar? Para mí es acomodado desde el momento que insistes por un jugador que te dice el cuerpo médico que no está", cerró.