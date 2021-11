Blanco y Negro tuvo que desembolsar una gran cantidad de dinero por la llegada de Nicolás Blandi a Colo Colo a comienzos del 2020, pero los hinchas albos no recuerdan con gratitud el paso del delantero argentino en Macul, todo debido a la poca continuidad y las múltiples lesiones que afectaron el desempeño del trasandino.

Pero pese que a que Blandi partió a préstamo a Unión de Santa Fe de Argentina, el ariete sigue generando disgustos en las arcas del Cacique, y es que en las últimas horas se dio a conocer el fallo del TAS en favor de San Lorenzo de Almagro, el cual obliga a Colo Colo a desembolsar 500 mil dólares adeudados por el pase del nacido en Campana, Argentina.

Uno de los que salió a hablar sobre este polémico tema fue Daniel Morón. El gerente deportivo de los albos en conversación con ADN Deportes negó alguna notificación de parte del TAS sobre el caso Blandi.

“Recién conversé con el presidente (Edmundo Valladares) y el gerente general, Alejandro Paul. Por lo menos Colo Colo no ha sido notificado de nada, por ahora no existe eso para nosotros. Que yo sepa no hay nada, yo llegué este año, hay cosas que quizás desconozco. Pero que sepa, no", aseveró tajantemente Morón.

Para finalizar, el "Loro" explicó si esto afecta en un futuro a las contrataciones que tendrán para la temporada 2022 y recalca que “es lamentable cuando uno tiene que pagar algunas cosas, pero si se debe hacer, se debe hacer. Las deudas siempre se pagan. No creo que complique lo de las contrataciones, porque estamos esperanzados en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y eso tiene una gratificación o un premio de dónde debería salir el pago de los refuerzos”, sentenció.