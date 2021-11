Comienza la recta final del Campeonato Nacional. Colo Colo y Universidad Católica pelean palmo a palmo por un nuevo título del fútbol chileno y solamente dos puntos se separan a ambos equipos del primer puesto, algo impensado para los hinchas de la UC cuando Gustavo Poyet estaba al mando del conjunto universitario.

Lo cierto es que el Cacique ha tenido problemas para conformar el once titular en estas últimas fechas, producto de la masiva cuarentena y los múltiples casos de Coronavirus que afectaron al plantel antes del compromiso contra Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El equipo que dirige Gustavo Quinteros reportó durante este domingo que todos los futbolistas que fueron declarados como contactos estrechos y que están haciendo cuarentena tras el compromiso ante la Universidad Católica dieron PCR negativos, y los dirigentes albos están analizando la posibilidad de implementar una burbuja sanitaria por diez días.

El Popular tendrá este sábado el primero de tres partidos fundamentales para las aspiraciones de ser campeón, así lo hizo saber el periodista Juan Cristóbal Guarello en el programa Más Que Fútbol de DirecTV Sports.

"Va a enfrentar a tres equipos que se juegan la categoría, uno que anda muy bien: Melipilla, otro que no anda tan bien y es extremadamente peligroso como Curicó y otro que se juega la vida, el todo o nada como Wanderers el sábado y que pese a un alza de rendimiento importantísima no le está alcanzando para llegar a su meta que es el partido de la promoción", recalcó el comunicador.

"No había cómo aplazar el partido con Audax Italiano porque Colo Colo tenía jugadores, varios que no eran juveniles: Villanueva, Jara, Araya, Fierro había jugado, había varios que tenían experiencia. Los de Santa Cruz cuando jugaron contra Coquimbo no habían pisado una cancha profesional ni por casualidad, algunos vinieron directamente del liceo para jugar", agregó.

"Lo de mañana es otra cosa porque ya no tenían juveniles y la Comisión Médica dijo ‘es un riesgo para niños de 14-15 años’ ahí evidentemente se desvirtuaba todo", complementó sobre el partido ante Santiago Wanderers, el cual fue suspendido por la ANFP.

"Es lamentable porque ha sido el mejor equipo del Campeonato y por una irresponsabilidad perdió seis puntos, por fallar el protocolo", sentenció.