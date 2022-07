Gustavo Quinteros aprende la lección y pone en duda al lesionado Leonardo Gil: "No podemos repetir la mala experiencia de Fuentes"

Colo Colo dio vuelta la página de su dolorosa derrota ante Inter de Porto Alegre que lo dejó fuera de Copa Sudamericana. Ahora se enfocan en su gran objetivo del año, que es conseguir el Campeonato Nacional 2022 y buscarán dar un paso más en su pelea por el título ante Deportes La Serena.

Pero este partido no está exento de complicaciones para Gustavo Quinteros, ya que tiene numerosas bajas y puede sumarse la de otro hombre clave. “Tenemos una duda con Gil, está con una molestia, no sabemos si lo vamos a usar. Tuvimos la mala experiencia con César Fuentes que tenía una molestia y terminó con una lesión mayor, así que analizaremos mañana si lo usamos. Tenemos que cambiar muchos jugadores, posiciones y eso lo hace complicado, pero uno confía en que vamos a poder hacer un buen partido superando futbolísticamente a La Serena. Será un partido duro, cerrado”, expuso en conferencia de prensa.

Esto significará una nueva oportunidad para Vicente Pizarro, quien ya tuvo la opción de ser titular ante Internacional y deberá tomar un rol protagónico en el mediocampo del Cacique por las ausencias de Pavez, Fuentes y posiblemente Gil. De todos modos, el DT evita meterle presión y le resta responsabilidades

“Vicente es de los sub21 que más participaciones tuvo. Es un chico que se está formando, pero todavía es difícil que pueda dar vuelta situaciones adversas en partidos importantes, necesita mayor participación en primera para que tenga mejor nivel. Todos tienen un techo, hay que ver cuál es el de Vicente, que tiene mucho para dar, es joven y va a tener la posibilidad en estos partidos para seguir creciendo como profesional y el año que viene estar más preparado para jugar copas internacionales”, explicó.

De todos modos, expresó su preocupación por perder tantos titulares, especialmente en el mediocampo, donde puede perder a sus tres titulares entre lesiones y suspensiones.

“No es la primera vez que nos sucede esto de perder más de un jugador en la misma posición. Eso es complicado, porque hoy perdimos a los tres volantes que venían jugando. Veremos si tenemos a Gil, reemplazar a un jugador o incluso dos no es tan preocupante, pero reemplazar a tres en el mismo sector complica. Tenemos un plantel bueno, pero corto, hay que reemplazarlos, no sé si moveremos a uno de los chicos en esa posición como Dylan Portilla o Lucas Soto o si moveremos posiciones y adaptamos a otro jugador para no perder el funcionamiento. Hay que ver las características del jugador, que sean parecidos para que el funcionamiento sea bueno”, profundizó.

Leonardo Gil es duda ante La Serena. / FOTO: Agencia Uno

Por último, avisó que el grupo ya dejó atrás su derrota con Inter y sólo se enfocan en cobrarse revancha ganando el Campeonato Nacional. “Nosotros tenemos charlas todo el tiempo, tenemos reuniones, tenemos claro el objetivo principal. La motivación y la recuperación de haber quedado afuera de un torneo internacional tiene que ser de un día para otro, dar vuelta la página y seguir en la primera posición, seguir sacando ventaja rumbo al objetivo. Tenemos una persona que trabaja con los jugadores individualmente en clases de coaching, sobre todo con los jóvenes para seguir mejorando en su carácter y personalidad. Hay jugadores que les ha servido mucho, pero hoy en día el fútbol es así, hay que estar preparado para competir y recuperarte de una eliminación de copa”, cerró.