Cristián Zavala no ha logrado consolidarse en Colo Colo y sólo ha disputado 428 minutos en el Campeonato Nacional 2022. De su situación ha estado pendiente Unión de Santa Fe, que en los últimos días presentó una oferta formal para llevarse al extremo, pero fue rechazada por los albos por negativa de Gustavo Quinteros.

El estratega insistió en que no se puede ir nadie debido a que el plantel está más debilitado por la falta de refuerzos y bajas por lesión. “La idea es no dejar salir a nadie. Si se van jugadores nos vamos a seguir debilitando. A mitad de año no se puede desarmar un equipo. Los jugadores deben esperar hasta el final de la temporada, trabajar para que puedan emigrar ahí. Las ofertas que llegan hay que tomarlas ahí”, sentenció categórico.

En un carril completamente opuesto está su representante, José Manuel Espinoza, quien en diálogo con Sol Play de Argentina, señaló que todavía ve opciones de que el jugador vaya al Tatengue, donde espera consiga regularidad para estar en el radar de la Roja.

"Por el lado de Unión hay muchas chances de que se concrete. A principios de año insistió mucho, no se dio porque el Colo Colo jugaba copas y el dinero no interesó mucho. Pero hoy jugó poco, Eduardo Berizzo quiere que juegue, pero no se dio, y vemos con buenos ojos de que juegue en Unión", lanzó en primera instancia.

Cristián Zavala ve con buenos ojos partir al fútbol argentino. / FOTO: Agencia Uno

Sin embargo, dejó condicionada su partida a la llegada de un viejo anhelo de Quinteros. "El jugador tiene la intención de ir, es lo más importante, lleva seis meses de contrato, tiene tres y medio más. El técnico no quiere dejar partir a ningún jugador, se ve difícil. La única chance es que llegue Martín Rodríguez desde Turquía, esa sería la chance de que el jugador pueda salir", agregó el agente.

De todos modos, confía en que las negociaciones puedan llegar a buen puerto para que Zavala llegue al fútbol argentino. "Las condiciones no son tan complejas, su sueldo no es tremendamente importante, Unión acepta esas condiciones, lo más complejo es que acepte Colo Colo, el préstamo con la opción de compra. Por eso necesita que llegue Rodríguez desde Turquía, allí sí aceptaría un préstamo. La idea es que juegue mucho más, que tenga continuidad para llegar a la selección", cerró.

