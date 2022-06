Colo Colo dejó atrás las dudas y tuvo un revitalizador triunfo por 5-1 sobre Deportes Temuco que le permite avanzar a los octavos de final de Copa Chile y llegar con confianza a su partido con Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana.

Los albos no exhibieron puntos bajos y fueron contundentes ante un rival que no los hizo ver bien en la ida en el Monumental. Esto valió pasar por la evaluación de Marcelo Vega en su sección de notas del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Si bien el Toby se ha ganado fama de profesor exigente, reconoció que como andaba contento, empapeló de buenas calificaciones a los jugadores albos. Pero lo llamativo, es que pese a elegir a Juan Martín Lucero como la figura del compromiso con un 7 por sus tres goles, la mejor nota se la llevó Maximiliano Falcón con un 7,1 con una dedicación especial.

“Mejoraste mucho, nosotros te queremos acá, te amamos en este programa porque nos ves todos los días. Cuando juegas mal, mala nota, cuando juegas bien, buena nota. Anulaste a Donoso, me hiciste caso, ahí tienes la nota que le gusta a Johnny Herrera, porque eres su regalón”, expuso el ex volante.

Asimismo, aprovechó de destacar el nivel de Bruno Gutiérrez con un 6,8, uno de los jóvenes que hace tiempo pide cancha en el Cacique. “Buena apuesta de Quinteros, me parece un tremendo jugador. No ha jugado mucho, pero cuando entra lo hace bien, puede jugar de central también. No pasa tanto como Opazo, pero lo hace bien, Castro no pudo con él”, agregó.

Otro que fue resaltado fue Esteban Pavez (6,5), quien regresó tras superar las complicaciones generados por el covid-19. “Cambió el equipo. Le da equilibrio, estabilidad, llega arriba. En el córner cabecea una pelota en el primer palo muy difícil. Sin duda que lo van a llamar a la selección”, señaló.

Bruno Gutiérrez fue de los mejor evaluados por Marcelo Vega. / FOTO: TNT Sports

Finalmente, tocó el turno de analizar a Leonardo Gi (6,9): “estuvo en varios pases, jugó bien, recuperó mucho, fue uno de los mejores. Recupera una pelota arriba en uno de los goles de Lucero, lo asistió, ojalá juegue así contra Inter”.