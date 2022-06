Pablo Solari fue uno de los artífices del sólido triunfo de Colo Colo sobre Internacional de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Pibe se hizo grande en el área tras dejar a un rival en el camino y definir con frialdad ante la salida del portero Daniel para poner el 2-0 definitivo.

Fue un desahogo para el Pibe, quien no lo pasó bien en los últimos días por todo el revuelo que se generó en torno a su fallido fichaje por el América de México. “Me sentí bien, hacía falta un partido así, no estaba al ciento por ciento físicamente. Me puse bien y bueno, la confianza que me dan mis compañeros y mi entrenador me hace bien. Quiero ayudar al equipo que es lo más importante”, comenzó.

Por eso el argentino se traza objetivos ambiciosos: “en la Sudamericana vamos a tratar de llegar lo más alto posible, vamos por todo, como cuando empezó la Libertadores. Hoy mostramos un gran nivel. Cuando se nos pone un rival duro y jugamos así, no hay nadie que nos pueda ganar. Estamos muy bien”, agregó.

A pesar de todo lo que se comentó sobre sus deseos de salir, los hinchas recibieron con cariño al atacante en el Monumental. “En lo emocional fue muy lindo, la gente siempre me recibió bien, he tenido el cariño de ellos y hoy fue increíble, me hizo sentir muy bien esa ovación cuando salí”, reconoció.

Pablo Solari pudo desahogarse con su gol ante Inter. / FOTO: Guillermo Salazar

Por esa razón, Solari aprovechó de poner punto final a la teleserie en torno a su frustrado fichaje por el América y apunta a llegar más alto. “Mi sueño es jugar en Europa, de chiquitito, y que mi entrenador diga que tengo ese potencial es un orgullo. Voy a seguir trabajando para ser más jugador, para ayudar al equipo y que ellos me ayuden a mí”, lanzó.

Finalmente, descartó pataletas y aseguró que no estuvo presente en algunos partidos de intertemporada por la pubalgia que lo viene aquejando hace meses. “A mí lo que más me sacó fue la lesión, no lo que pasó. Traigo la pubalgia hace un año y nunca se dijo nada porque lo venía trabajando. Pero la siento en las pretemporadas. Siempre estuve metido en Colo Colo y con el grupo”, cerró.