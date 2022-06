Pablo Solari saca la voz tras su fallido fichaje por el América: "Hay gente que no cumplió con lo prometido y hoy me esquivan"

Pablo Solari ha estado en el centro de la noticia luego de su fallido fichaje por el América de México, algo que afectó en el estado anímico del jugador, quien veía con buenos ojos la oferta desde el punto de vista económico, pero Colo Colo no autorizó su salida.

El propio Pibe rompió el silencio en conversación con En Cancha, en donde reconoció que la oportunidad lo seducía y dio a entender que en los albos le faltaron la palabra al no aceptar la propuesta de los mexicanos.

"Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento. Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí", comentó.

De todos modos, avisó que dio vuelta la página y sólo se enfoca en recuperar su mejor versión futbolística para conseguir los objetivos trazados por el Cacique. "Di todo por el equipo y seguiré haciéndolo. Ojalá salgamos campeones del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana. Jugué los últimos meses con dolores, pero siempre quise estar. Amo estos colores y estoy identificado con el club y la hinchada”, lanzó.

Pablo Solari es el valor más exportable de Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

De esta manera, Pablo Solari comienza a dejar atrás su fallido fichaje por el conjunto azulcrema y ahora se enfocará en recuperarse físicamente de su pubalgia que lo dejó fuera del compromiso entre Colo Colo y Deportes Temuco.

Vale recordar que el 80% del pase le pertenece a los albos tras pagar cerca de un millón de dólares a Talleres de Córdoba. Esperan recaudar al menos unos 4 millones de la divisa americana para permitirle salir.