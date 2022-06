Pese a que las bases del Campeonato Nacional permiten a un club firmar un cuarto refuerzo si transfieren a un futbolista, el Pibe fue inscrito como juvenil y no tiene la misma valoración en el reglamento.

¡Ojo! Colo Colo no puede sumar un cuarto refuerzo si se transfiere a Pablo Solari al América

En cosa de horas se conocerá la determinación de Colo Colo sobre el futuro de Pablo Solari, luego de haber recibido una oferta superior a los 4 millones de dólares del América de México y que será analizada en una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro.

El delantero comunicó su deseo de partir, aunque esta decisión está en manos de la dirigencia. A su vez, Gustavo Quinteros manifestó, aunque en tono resignado, que espera seguir contando con él, ya que no tiene como reemplazarlo.

Y no se refiere sólo a poder suplirlo en la cancha. Pese a que las bases del Campeonato Nacional permiten a un club sumar un cuarto refuerzo si es que traspasan a un jugador por una cifra superior a los 200 mil dólares.

“Aquel club que transfiera de manera definitiva o temporal un jugador por un monto igual o superior a la suma de USD 250.000, podrá reemplazarlo sin que sea considerado dentro de la cantidad de tres nuevos jugadores señalados en el inciso anterior”, señala el artículo 13 del cuerpo normativo.

Sin embargo, esto no aplicará para los albos ¿Por qué? Tras una consulta previa de la dirigencia a la ANFP, les explicaron que el Pibe fue inscrito como futbolista sub21, por ende, no lo tienen registrado como un profesional y una eventual salida no tiene la misma valoración.

Esta inscripción juvenil ocurrió cuando el Cacique le hizo este espacio al argentino para poder contar con Christian Santos en las citaciones como “sexto extranjero”, quien posteriormente no rindió como se esperaba y se le busca salida.